Deelnemer wint rechtszaak: Staatsloterij moet aankoopbedrag loten terugbetalen

Door coronacri­sis is het 3 decibel stiller in Nederland: ‘Een verademing’

12:59 Dat er in Nederland wegens de coronacrisis minder auto's en treinen rijden en er nauwelijks nog vliegverkeer is, zorgt ervoor dat het stiller is. Het gemiddelde geluidsniveau is met 3 decibel gedaald, meldt de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).