Deel van tribune beschadigd door brand in Philips Stadion in Eindhoven

Orang-oe­tans in Ouwehands kiezen een partner via ‘Tinder voor apen’

Hoe kies je als orang-oetan een geschikt mannetje of vrouwtje? Bij fokprogramma’s was het tot nu toe een kwestie van afwachten of de dieren elkaar zagen zitten om samen voor nageslacht te zorgen van deze bedreigde mensapensoort. Maar er is iets nieuws op komst. Ook orang-oetans kunnen een partner zoeken via het scherm, een soort Tinder voor apen.

17 juli