Deed Michail Saakasjvili eigenlijk zijn inburgeringsexamen wel?

TERNEUZEN - Michail Saakasjvili, ex-president van Georgië, werd maandag Oekraïne uitgegooid en dook door 'gezinshereniging' woensdag op in Nederland. ,,Hoe dan!", dachten Nederlanders die al maanden of jaren proberen hun gezin hierheen te halen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil niet op 'deze casus' ingaan.

,,Zo snel. Dat kan toch niet!", riep Wouter van Toorn uit Ridderkerk woensdagavond naar de televisie. Op het scherm zag hij Michail Saakasjvili met een verblijfsvergunning een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitlopen. De ex-president van Georgië werd twee dagen eerder Oekraïne uitgegooid. In een interview stelde Saakasjvili dat hij voorlopig in Nederland zal wonen, bij zijn uit Terneuzen afkomstige vrouw Sandra Roelofs en hun twee kinderen. Hij mag hier verblijven in het kader van gezinshereniging.

Lees ook Vakantiehuisje nieuw verblijf Saakasjvili? Lees meer

Wachttijd

Van Toorn stelt zelf al vier jaar bezig te zijn zijn Fijiaanse vrouw en hun kind via die gezinshereniging naar Nederland te halen. ,,Als je officiële stappen moet volgen, duurt het zo ontzettend lang." Op sociale media reageerden mensen die in hetzelfde parket als Van Toorn zitten ook ontstemd: ,,Wat voor anderen normaal gesproken maanden duurt, lijkt voor hem maar een paar minuten geduurd te hebben..." Voor asielzoekers die hun gezin uit, bijvoorbeeld, Syrië naar Nederland willen laten komen ligt de wachttijd op negen tot tien maanden.

De IND meldt desgevraagd dat Saakasjvili zijn aanvraag voor gezinshereniging 'eind vorig jaar heeft gedaan'. Voorwaarden om onder die noemer voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen zijn, onder meer, dat een van beide partners minimaal 1.578 euro bruto per maand verdient en dat de persoon in kwestie al op een Nederlandse ambassade in zijn of haar herkomstland een basisexamen inburgering heeft afgelegd. Dat examen bestaat uit een spreek- en leesttest en het correct invullen van een vragenlijst 'Kennis van de Nederlandse Samenleving'.

Het hele traject is voor veel mensen zenuwslopend en duurt maanden, soms zelfs jaren. De vrouw van Wouter van Toorn moet speciaal voor het examen binnenkort zelfs vanuit haar dorp in Fiji naar de Nederlandse ambassade in Australië reizen: een vliegreis van bijna vijf uur.

Ander traject

Saaskasjvili deed zijn aanvraag dus pas 'eind vorig jaar'. Dat kan, stelt de in vreemdelingenrecht gespecialiseerde advocaat Wil Eikelboom: ,,Drie, vier maanden is niet uitzonderlijk, als er snel aan alle voorwaarden is kunnen voldaan. Dit is ook een ander traject dan gezinshereniging bij asielzoekers. Ik neem dan wel aan dat hij zijn inburgeringsexamen heeft gehaald. Dat zou anders vreemd zijn tegenover andere gezinsherenigers."