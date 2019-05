De zoons van Jan Stekelenburg over hun leven: ‘Mijn vader heeft het mijne gered’

Update Moord op 59-jarige bomenkwe­ker schokt Limburgers: ‘Goeie vent, niks mis mee’

10:39 De Nederlander die is omgekomen in Macedonië, blijkt een 59-jarige bomenkweker te zijn. Het zou gaan om Joost Michels, die lang in het Limburgse Melderslo woonde. De moord schokt Limburgers. Plantenkweker Leon Driessen uit Melderslo. ,,Het is een drama, verschrikkelijk. Een goeie vent, niks mis mee.’’