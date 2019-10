De zelfgekozen dood van een ‘supervader’: ‘Niemand zag het aankomen’

Voor Nathan Vos (48) is er een leven vóór en ná 20 mei 2015. Die dag maakte zijn broer David een eind aan zijn leven. Hij liet zijn gezin, familie en vrienden met veel verdriet en onbeantwoorde vragen achter. ,,Het is de dag die mijn leven in tweeën splitste. David leek gelukkig, zei altijd dat alles goed ging. We wisten dat het slecht met hem ging. Maar dit?’’



Diezelfde avond begon Vos met het opschrijven van gevoelens. Dat was het begin van zijn boek ‘Man o man’, dat 2,5 jaar later verscheen. Daarin vertelt Vos het verhaal van David en van 11 weduwen van wie de partner suïcide pleegde. Hij onderzocht waarom ruim twee keer zoveel mannen (1300) als vrouwen tot zo’n wanhoopsdaad komen. ,,Ik dacht: als het mijn broer kan overkomen, kan het mij ook overkomen.’’