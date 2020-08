De zee blijft onbetrouwbaar, ook al denk je er alles over te weten

Zelf ben ik zo’n moeder die op het strand naar de kinderen staat te gillen dat ze niet alleen de zee in mogen, hoor! Bij papa blijven! En niet verder dan je knieën!



Ik ben als een havik. Moet ook wel, want alleen de oudste heeft zijn A, B en C al in de pocket - in tegenstelling tot de helft van zijn klasgenoten, want die hadden ‘geen zin’ meer of pappie en mammie vonden het niet nodig - maar dan nóg. De zee blijft gevaarlijk, ook al kun je goed zwemmen. Dat werd dit weekend weer eens pijnlijk duidelijk.



Toch verdien ik bepaald geen schouderklopje. Het was bijvoorbeeld een collega die verontwaardigd reageerde op een schattig vakantiekiekje: Linda! Met die opblaasbare bandjes drijven ze zó de zee op als de wind verkeerd staat, joh. Dat wéét je toch zeker wel? Levensgevaarlijk!