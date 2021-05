De videotheek is een uitstervend fenomeen: ‘Voor mijn oudere klanten is Netflix maar ingewikkeld’

Ook míjn 16de verjaardag was onvergetelijk, hooguit net niet van MTV’s My Super Sweet 16-niveau. Welke presentjes mij thuis stonden te wachten, interesseerde me geen zier. Rond het middaguur liet ik schaamteloos mijn visite in de steek om even verderop in het Haagse tuindersdorp Loosduinen het ultieme cadeau te innen: de beloofde baan bij Videotheek A&B - van broer en zus Aad en Bianca. Ze waren het niet vergeten, daar aan de Tramstraat.