De veiling van Superman’s cape en de voetbalzondag in De Ochtend Show to go

Buurvrouw na vondst lichaam in kliko: Of ik kan slapen? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen

19:47 Het is het gesprek van de dag in Edam vandaag. De vondst van een dood lichaam in een kliko aan de Schepenmakersdijk. Er wordt inmiddels druk gespeculeerd over de identiteit van de overleden persoon. Een buurvrouw blijft nuchter. ‘Of ik kan slapen vannacht? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen’.