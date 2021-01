De vader van onze schoondochter vertelt mijn man schuine moppen

Rechts-extremisti­sche terreurver­dach­te ‘zat gewoon thuis op de bank onder een dekentje’

21 januari Namen Fabio I. en Steven V. deel aan een internationale, rechts-extremistische terreurorganisatie die via ‘een rassenoorlog een witte etno-staat wil vestigen’? Of waren de berichten die ze thuis vanaf de bank in telegram-groepen plaatste vooral ‘veel praten, weinig actie'. Ze hebben er allebei veel spijt van in ieder geval.