De vaccinatie-oproep is binnen, maar ik voel me kwetsbaarder dan ooit

Als u geen zin in een introspectief stukje hebt, kunt u beter doorscrollen. Want de vraag vandaag is: ben ik opgelucht nu ik een vaccinatie-oproep binnen heb? Gek genoeg niet zoals ik dacht dat ik zou zijn. Er is natuurlijk een lekkere verwachtingsspanning en de gedachte dat er licht aan het einde van de tunnel is. Maar vooral voel ik me nu kwetsbaarder dan ooit. Al meer dan een jaar leef ik zonder vaccin, werk, doe m’n ding, probeer voorzichtig te zijn. Zie weleens mensen, maar op afstand en buiten.

De angst van een jaar geleden, dat álles gevaarlijk en besmettelijk was, die is weg. In de routine van alledag is wel grote voorzichtigheid ingebouwd. Maar: je gaat ernaar leven en uiteindelijk valt het bijna niet meer op dat je een afgeschermd bestaan leidt. Anderzijds: soms ben ik al dat voorzichtige gedoe zo beu dat ik bewust wat bescherming laat zakken; je leeft maar een keer tenslotte.



Goed, alles went. Maar nu ik binnen een week mijn eerste vaccin krijg, heb ik de neiging de wereld buiten weer een stuk gevaarlijker te vinden. Ik wil het niet op het laatst nog verpesten! Helemaal met die nieuwe golf van besmettingen. Ik speelde al niet echt buiten, maar ik ben weer onalledaags voorzichtig. Ik breng en haal mijn kinderen naar en van school. Boodschapje alleen indien echt nodig. Alles als in de eerste weken van de lockdown.

Quote Uiteinde­lijk is er natuurlijk maar één reden om op te blijven passen: mijn vier niet-ingeënte kinderen en mijn vrouw

Da’s best gek. Want je verwacht vreugde, losheid, het gevoel van ‘wow’, zoals een collega appte toen ik zei dat ik een vaccinatie krijg. Overigens: als je je even inleest, moet je na vaccinatie nog bijna veiliger leven dan daarvoor, zeg. Drie weken doet-ie nog niks en na de tweede prik ben je pas beschermd. Voor 60 tot 80 procent dan, wat dat ook mag betekenen. En dan nog: voorzichtig, voorzichtig. ‘Verander uw leefstijl niet’, zei een viroloog. Nou, dat wil ik juist wel. Vrijheid wil ik.

Uiteindelijk is er natuurlijk maar één reden om op te blijven passen: mijn vier niet-ingeënte kinderen en mijn vrouw, die we niet ziek willen hebben; en die miljoenen anderen die nog op vaccinatie wachten. Als die allemaal aan de beurt zijn geweest, haal ik echt opgelucht adem.

