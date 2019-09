De tweede nederlaag van Boris Johnson en de nieuwe Vogue-hoofdredacteur in De Ochtend Show to go

Verslaggever Bob van Huët blikt terug op de tweede nederlaag van de Britse premier Boris Johnson in twee dagen tijd. Rinke Tjepkema komt vertellen over de eerste editie van Vogue met haar als hoofdredacteur en over de Amsterdam Fashion Week die morgen van start gaat.

Daarnaast is musicalster Stanley Burleson te gast, praten we met judoka Noël van ‘t End en zijn we bij de opening van de eerste digitale AH to go, waar kassamedewerkers en zelfscanners overbodig zijn. Ook bellen we met Luuk Broos uit Kaatsheuvel, die met zijn champagnetoren in de nieuwe editie van het Guinness Book of Records staat.