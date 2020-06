De stilte in een kerk noodt altijd meer tot nadenken dan die in je eigen huis

Ik maakte net een wandelingetje in het dorp en besloot even voor de regen te schuilen in het kerkje, dat me elke ochtend om half zeven (!) wakker luidt. ’t Is een middeleeuws evangelische godshuisje (1447), wit van buiten, donker eikenhout van binnen, krap honderd plekken op de bankjes, een stevig orgel, een minimalistisch altaar en natuurlijk een doopvontje.