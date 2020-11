De semi-lockdown raakt ons genadeloos hard, maar vooral starters in de cultuur

Het enige optreden van mijn dochter, voor negen mensen in Theater de Roode Bioscoop te Amsterdam, ja het theater dat noodgedwongen al zijn personeel moest ontslaan, werd deze week ook geannuleerd. Huilde ze nog bij de eerste persconferenties vanwege gecancelde afstudeerprojecten en zomertours, zeg maar alles waar zij zeven jaar lang keihard voor heeft gewerkt, nu werd de boodschap murw en gelaten ondergaan. ‘Wanneer weet ik of ik me moet laten omscholen?’ vroeg ze en daarop huilde ik in haar plaats, na uren wakker liggen, me afvragend of ik mijn kinderen misschien verkeerd heb opgevoed door te zeggen dat ze hun hart moeten volgen en ze te laten kiezen voor de kunsten.