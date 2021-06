De schoolfoto van dit jaar is er een waarop mijn dochter onder de oranjestickers zit

De kleinste had haar mooiste T-shirt aan. Schoolfoto’s vandaag. Altijd een fijn moment in het jaar, vooral voor later natuurlijk. ‘Ah, dat was toen je in groep drie zat..’ Eind van de week gaat haar grote zus ook en dan uiteindelijk is er nog de sessie waarop ze samen vrolijk lachend in de camera kijken. Na afloop krijg je dan een code, kun je op hun site kijken wat je er allemaal van bestellen wilt: kleine, grote, pasfotoformaat. En ooh, die waarop die hele klas met gekke bekken staat en ach, ook een sleutelhanger. Leuk voor de oma’s en opa’s.

Maar eerst moeten ze gemaakt, die foto’s. Onze meiden kiezen al geregeld hun eigen kleren, wat tot wonderlijk feestelijke combinaties leidt. Maar voor dit soort momenten wil je wel even meedenken. Dus nu had ze dat vrolijke T-shirt aan met een Viking erop. Het lange haar in golfjes, want ze had de hele nacht met staartjes gelegen. Van die trucjes die moeders en dochters bedenken waar ik spontaan van smelt. Maar goed, ze was een plaatje dus.

Behalve dat haar beide armen nog onder de oranjestickers zaten. We hadden haar gezicht, waarop ze zondagavond met een rood-wit-blauwe stift een zeer lange Nederlandse vlag had gesmeerd, door snel ingrijpen nog wel schoon kunnen krijgen. Maar die AH-stickers zijn werkelijk niet zomaar te verwijderen. Dankjewel grootgrutter.

Quote Later zullen we zeggen: ‘Dit was toen je in groep drie zat. We kwamen net uit corona en de dag ervoor werden we uit het EK geknikkerd’

En was het nou nog ergens goed voor geweest, dat hele rood-wit-blauw en Hup Holland Hup. Maar het was de ochtend na de avond waarop weer een droom sneuvelde. Niet dat we recht hadden op winst tegen de Tsjechen (ik verwijs u naar de sportpagina’s.) Dus van diepe rouw was volgens mij gisteren geen sprake. We, wij, het land had een lichte kater. Eentje die wel over gaat. Er heerste een gevoel van jammer. Een toevallige toerist zou het misschien niet eens opmerken. Alle versiering was al weg, we spraken er nauwelijks nog over. Er miste alleen de opwinding van ‘dat we nog meededen’.

Behalve als je die kleine van mij dus zag, met haar neptattoos op de armen. Gelukkig leed ze er zelf helemaal niet onder. Ach, zo’n schoolfoto is ook een tijdsbeeld, hè. Later zullen we zeggen: ‘Dit was toen je in groep drie zat. We kwamen net uit corona en de dag ervoor werden we uit het EK geknikkerd.’