De samenleving gaat dit probleem echt niet oplossen. Wij laten het vooral escaleren

Anna Maria Bouw liep een dwarslae­sie op, maar leerde toch weer lopen: ‘Artsen noemden me Gods wonder’

17 oktober Na een val van de trap liep Anna Maria Bouw een dwarslaesie op, maar ze leerde toch weer lopen. ,,Als ik in mijn wang knijp, voelt dat normaal, maar als ik in mijn benen knijp, voelt dat totaal anders. Het voelt overál anders en heel vreemd. Met tintelingen, doofheid en pijn. Ik herken al lang mijn eigen lichaam niet meer. Alleen mijn hoofd. Dat is nog van mij.”