De Rotterdam Games Week en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman komt praten over opmerkelijke politiestukken waarin onze site inzage heeft gehad. Angela de Jong vertelt wat haar is opgevallen op tv en Koen Schobbers komt spreken over de splinternieuwe Rotterdam Games Week, die tot aanstaande zondag gehouden wordt in Ahoy Rotterdam.



Daarnaast skypen we in de show met koningshuisverslaggever Jeroen Schmale vanuit India en hebben we contact met een aantal leden van het volleybalteam van Cegelec ZUVO uit Zundert. Deze dames hebben een naaktkalender gemaakt voor een bijzonder lid van de club dat is getroffen door de ziekte ALS.



