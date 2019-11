De Rechten van het Kind zijn er voor alle kinderen, wat voor monsters hun ouders ook zijn

Onze regering gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter, die deze week verordonneerde dat de Nederlandse staat zich moet inspannen om de 56 Nederlandse IS-kinderen terug te halen naar ons land. Dit omdat ze nu onder erbarmelijke omstandigheden in kampen in Noord- Syrië verblijven.



Extreme kou, bombardementen, seksueel misbruik, gebrek aan onderwijs, marteling, gebrek aan medische zorg; lees het vonnis van de rechter en iedere gek snapt dat dit geen plek is voor peuters en kleuters.



We hebben niet voor niets de Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind.



Maar blijkbaar geldt voor dit kabinet, en dan vooral voor het CDA en de VVD, dat de Rechten van het Kind alleen van toepassing zijn op kinderen van leuke ouders. Want deze twee partijen doen er alles aan om ze maar niet terug te hoeven halen. De reis is veel te gevaarlijk, en die kleine tikkende tijdbommetjes zijn een nog groter gevaar voor de samenleving. Op welke manier zijn zij geïndoctrineerd? Nee, die hoeft men hier niet meer. Vang ze maar op in de regio.