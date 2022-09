De politiek moet zich kapot schamen dat ze een plek gaven aan een club die net de Ku Klux Klan is

brandbrief Vervelende piep in oor bij jongeren, audiciens zien het steeds vaker: ‘Een zorgelijke trend’

Audiciens en leveranciers zien de verkoop van oordoppen op maat flink toenemen. Steeds meer jongeren met lawaaidoofheid, tinnitus (oorsuizen) en andere vormen van gehoorschade bezoeken een audicien, constateren winkeliers. In een brandbrief aan het kabinet vraagt patiëntenorganisatie Hoormij/NVVS een gesprek aan met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) om over de kwestie te praten. Het ministerie bevestigt dat de brief is binnengekomen.

