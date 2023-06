De oude Romeinen aten al slakken, maar Nederlanders nu zijn nog niet om

Fysio Cocky (71) geeft je de beste tips voor gezonde voeten: ‘Dragen van stevige schoenen is niet goed’

Arme, arme voeten. Wat doen we ze toch aan? Ze horen zich frank en vrij te voelen, maar we stoppen ze diep weg in stevige schoenen die aanvoelen als een strak aangesnoerd korset waarin onze tenen genadeloos tot moes worden geknepen. En dat terwijl een voet niets anders wil dan lekker bewegen, vertelt fysiotherapeute Cocky Hoogeveen. Dus daarom: ‘weg met de schoen!’