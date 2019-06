De Ochtend Show to go morgen over: Alpe d’HuZes, Nations League en de ode aan Michael Jackson van Bo Saris

Update Zoekactie naar vermiste Anja Schaap na nieuwe informatie levert niks op

18:30 De nieuwe zoekactie die de politie vanmiddag opzette naar de vermiste Anja Schaap heeft niks opgeleverd. Dat meldt de politie. Er werd in het water van de Binnenwatering in Katwijk gezocht, omdat uit nieuw onderzoek was gebleken dat de 33-jarige Katwijkse daar op woensdagnacht 29 mei om 3.45 uur voor het laatst is gezien.