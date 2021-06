Dé nieuwe tattootrend: sproetjes! ‘Het staat heel schattig en natuurlijk’

Zwemmer Gerrit Jan worstelt minuten­lang met zwaan: ‘Een kind had dit niet overleefd’

25 juni Vanuit het niets zat het dier bovenop hem en kreeg hij de ene klap na de andere. Zwemmer Gerrit Jan Soetman uit Enschede raakte gisteren, tijdens zijn training in Het Rutbeek, ineens in gevecht met een zwaan. Hij kwam er met een hoofdwond nog goed vanaf, maar is niet het enige slachtoffer, zegt manager van het recreatiegebied Guus Wijlens. „Ik werk hier al dertig jaar, het was nog nooit zo erg als nu.”