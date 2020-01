De naam van je partner aannemen: ouderwets of juist heel modern?

Over hoe Jane Fonda in mijn opa’s bed belandde

18 januari Het was niet minder dan een wonder: vandaag precies 45 jaar geleden logeerde wereldster Jane Fonda op de boerderij van zijn grootouders in Beuningen. Kleinzoon en journalist Willem Claassen reconstrueert het bijzondere verhaal met in de hoofdrollen zijn opa, oom Antoon en de inmiddels 82-jarige wereldster, actrice en klimaatactivist.