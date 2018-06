De Molukse eenheid van De Punt verbroken

Eensgezind stapten negen Molukse kapers de trein in bij De Punt. 41 jaar na de bloedige beëindiging zijn enkele families gebrouilleerd. De rechtszaak tegen de Nederlandse staat, die begon als een gezamenlijke strijd om gerechtigheid, is nu een splijtzwam in de groep nabestaanden in Bovensmilde.