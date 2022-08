‘De mensen komen hier kijken als een deel van de verwerking’

,,Jezus! Man, man, man, het is wat! Dit is toch gewoon niet te bevatten!” Een inwoner van Zuidzijde kan nauwelijks zijn tranen bedwingen wanneer hij vanaf de Langeweg naar beneden staart. Daar op dat grasveldje in het gehucht Zuidzijde in de gemeente Hoeksche Waard ramde een vrachtwagen zich zaterdagavond in een gezellig samenzijn van leden van ijsclub De Kom.

Auto's die vaart minderen en waarvan de chauffeurs een nieuwsgierige blik naar het kommetje werpen, fietsers die er afstappen en inwoners die druppelsgewijs elkaar opzoeken om troost bij elkaar te zoeken na de vreselijke gebeurtenissen van de avond ervoor. Op bandensporen van de Spaanse vrachtwagen na in het gras van de dijk, is er overigens niets meer dat aan de horroravond doet herinneren.

Quote Eenmaal terug trof ik een ontredderd dorp aan Buurman van het grasveldje

Of het moet het kippenhok zijn dat door de buurman die grenst aan het grasveldje waar de barbecue plaatshad provisorisch wordt gerepareerd. ,,De vrachtwagen is in het kippenhok geëindigd. Ik was er zelf niet gisteravond, ik had ergens anders een feest. Maar eenmaal terug trof ik een ontredderd dorp aan. Het is heel surrealistisch allemaal, wat er is gebeurd. Dit heeft een geweldige impact op de gemeenschap.’’

Volledig scherm Het bewuste grasveldje. © ANP

Onmetelijk leed

George uit Klaaswaal buigt met zijn hond aan de lijn straks naast de fiets de Zuidzijdsedijk af, de Langeweg op. ,,Ik had begrepen dat het hier ergens is en ben speciaal komen kijken. Wij hebben gisteren ook in de tuin gegeten en wonen ook aan een dijk. En af en toe denk je ook dat het misgaat... En als je dan dit hoort, dan gaat er toch van alles door je heen. Het leed dat hier is aangericht is onmetelijk.’’

Quote Het was zó’n chaos en er was zó’n paniek. Je staat machteloos Dijkbewoner

Aangeslagen vervolgt George zijn weg en fietst de Langeweg op, richting het clubgebouw van De Kom, de Zuidzijdse ijsclub die voorzitter Daan van der Zanden zaterdag uitzwaaide met een kanotocht en een barbecue. De clubvlag hangt er inmiddels halfstok. ,,Het is zo onwerkelijk wat er is gebeurd!’’ vindt dijkbewoner ‘Ed’ (echte naam bij redactie bekend), die aan de wandel is met zijn hond. ,,Ik stond gisteren achter het lint. Het was zó’n chaos en er was zó’n paniek. Je staat machteloos.’’

Om nog enigszins de slaap te kunnen vatten, heeft hij gisternacht ‘twee whisky’s naar binnen gegooid’. ,,Ik werd door familie en vrienden opgebeld met de vraag of ik oké was. En ook leden van de ijsclub zochten contact met elkaar om te weten te komen of ze oké waren. Zo vink je steeds meer namen af van mensen die er nog zijn. Maar helaas hebben we dus niet iedereen kunnen afvinken.’’

Volledig scherm Het kippenhok van de buurman. © ANP

Drama

,,Ja, wat moet ik meer zeggen?’’ zegt hij met een vertwijfelde blik in de ogen. ,,Voor het eerst na covid werd er weer feestgevierd door de ijsclub en dan loopt het uit op zo'n drama. Dit gaat ook nog wel even doordreunen in onze gemeenschap. Wat staan er nu voor huizen aan deze dijk, veertig, vijftig? Dan snap je wel dat dit een slag is die we niet snel te boven komen.’’

Quote Iedereen is ook zo verslagen dat ze moeite hebben om erover te praten Adrie Evertse

Aan het eind van de ochtend worden ook de eerste bloemen neergelegd op het grasveld, waar zich de horroravond afspeelde. Huisarts Adrie Evertse, een mondige en voorname persoonlijkheid in het gehucht, kijkt onwezenlijk voor zich uit. ,,De mensen komen hier kijken als een deel van de verwerking. Iedereen kent elkaar hier, of groet elkaar, dan zoek je ook steun bij elkaar. Het is in één woord verschrikkelijk! Iedereen is ook zo verslagen dat ze moeite hebben om erover te praten.’’

