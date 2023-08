De man achter het succes van nummer één-hits: ‘Niet gehaaid op een hit, wil gewoon mijn ding doen’

Meisje (13) werd in restaurant aangeval­len door leeftijdge­no­ten: 'Zijn op zoek naar spanning en sensatie’

Een 13-jarig meisje werd in een restaurant vanuit het niets aangevallen door leeftijdgenoten. De politie wist vijf meisjes aan te houden, allemaal in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar. Ze zouden volgens de politie ook betrokken zijn bij eerdere mishandelingen, openlijke geweldpleging, diefstal met geweld en afpersing. Hoe belandt een 13-jarig meisje in zo'n omgeving? ,,We weten als ouders weinig van de levens van onze kinderen.”