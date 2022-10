De ‘kloof van Remkes’ bestaat echt: ‘Samen een probleem oplossen lukt dan bijna niet meer’

Uitspraak rechter Kwetsbare asielzoe­kers mogen per direct niet langer worden opgevangen in noodloca­ties

Kwetsbare asielzoekers mogen per direct niet langer worden opgevangen in noodlocaties. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door VluchtelingenWerk. De rechter geeft het COA een tik op de vingers: de noodopvang voldoet vaak niet aan de EU-normen. Het ministerie stuurt vandaag nog alle gemeenten een verzoek om snel plek te zoeken voor minderjarige vluchtelingen.

