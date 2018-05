De keerzijde van #MeToo

'Fa­cebook, tv, radio: iedereen zoekt het meisje dat bij deze knuffel hoort'

30 april Er is bijna geen grotere ramp denkbaar in een kinderleven dan het verlies van een knuffel. Dat beseften ook voetbalfans Steef Koning en zijn vrienden toen ze voor hun ogen zagen hoe een meisje van ongeveer 6 jaar haar knuffel verloor. ,,Maar waar is ze? We zoeken het kind overal.''