De hittegolf gaat nog even door (maar daarna is het klaar met de zomer)

De 37 graden van afgelopen week halen we niet, maar het wordt morgen wederom benauwd. Het is de aanloop naar een kantelpunt: morgenavond trekken regen-, hagel- en onweersbuien over het land. ,,Die kunnen echt stevig zijn’’, zegt meteoroloog Marsel Blok. ,,Er valt dan veel water in korte tijd.’’



Daarna is het gedaan met de benauwdheid en gaan we terug naar ‘typisch Nederlands zomerweer’, met maandag, dinsdag en woensdag temperaturen van 22 á 26 graden. Er zijn stapelwolken en ‘s avonds kunnen buitjes vallen. De wind komt weliswaar vanaf zee, maar is niet heel verkoelend. ,,Want hij komt vanuit het warme zuiden’’, zegt Blok. ,,En het zeewater is de afgelopen week ook aardig op temperatuur gekomen.’’



De nachten worden in elk geval eindelijk aangenamer. Van zondag op maandag is het met 17 á 21 graden nog warm, maar de dagen daarna geeft de thermometer ‘s nachts nog hooguit 15 á 16 graden aan.