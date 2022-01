De hitte te lijf met nepbomen die toch een beetje echt zijn

Zijn idee gaat de wereld niet redden noch de voorpagina’s halen, maar de plastic bomen van Niels Kuijpens kunnen wel bijdragen aan de oplossing voor een groeiend probleem: de hitte in de stad. Niels (26) is derdejaars student Industrieel Product Ontwerpen in Groningen. Hij heeft tijdens een stage van een halfjaar bij het Groningse ontwerpbureau House of Design aan zijn uitvinding gewerkt. Dinsdag kreeg hij er van de school een onderscheiding voor.

Klimaatverandering tegengaan is niet genoeg, zegt Niels, we moeten ook ons gedrag en onze omgeving aanpassen. Omdat binnensteden hoofdzakelijk uit steen bestaan, kan het daar al 7 graden warmer worden dan buiten de stad. In de zomers van 2018 en 2019 was de hitte in straten met uitsluitend asfalt, beton en steen bijna ondraaglijk. Een tweede probleem is de regen. ,,Hoewel we straks minder dagen met regen hebben, regent het wel harder en langer, waardoor het regenwater niet weg kan.’’

Frisse lucht

Stadsbesturen zijn zich daar bewust van. Je ziet steeds meer groen op de daken. Wat echt zou helpen is meer bomen in de stad. Bomen vangen regenwater op en zorgen voor frisse lucht, voor schaduw en voor verkoeling . Maar bomen planten in bestaande wijken is makkelijker gezegd dan gedaan. Een boom neemt met zijn wortels ook veel ruimte ónder de grond in. En daar is het al zo vol. Met kabels, leidingen en rioleringen. En o ja, een boom heeft per dag tot wel 100 liter water nodig.

Dit vond Niels erop: een nepboom, waar het bladgroen wordt gevormd door echte bladeren van een echte klimop. Die kan in een bak óp de grond groeien, onder de grond graven is niet nodig, je zet ze zo neer. Hij heeft een frame ontworpen met de vorm van een boom, dus met stam en takken, waar de klimop in kan groeien. Door de gekozen vorm kan zijn boom ook regenwater opvangen en opslaan in een reservoir. Het frame wordt gemaakt van plastic, uiteraard gerecycled.

Een droom, deze boom? Nog wel, maar wel eentje die uitkomt. Althans, de Hanzehogeschool gaat Niels’ bomen plaatsen op het terrein van de school, Zernikeplein 7, Groningen.

