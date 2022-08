De ‘heilige graal’ van warmterecords, die 75 jaar standhield, is laatste jaren al 27 keer overtroffen

met VideoOp één maand na hield hét warmterecord van Nederland liefst 75 jaar stand. In 1944 werd 38,7 graden gemeten in Warnsveld en dat werd 75 jaar lang nooit overtroffen. Maar een paar jaar later staat het aloude record op een bescheiden gedeelde 28ste plaats.

,,Dat record in Warnsveld gold toch een beetje als de heilige graal,” zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Iets legendarisch. Vaak zat werden temperaturen van dik in de 37 graden gemeten, maar nooit leek die hoogst gemeten temperatuur in Nederland van 38,6 graden gebroken te worden. Tot 24 juli 2019.”

Het nieuwe record staat sinds 25 juli 2019 (één dag na 24 juli werden nieuwe records genoteerd) op 40,7 graden in Gilze Rijen. Over Warnsveld, het Gelderse dorpje dat decennialang bij élke hittegolf werd genoemd in nieuwsverhalen, heeft nooit meer iemand het gehad.

Weer vier meetstations

In het dorpje staat anno 2022 geen officiële meetapparatuur meer. Dus Warnsveld zal het altijd moeten doen met die 38,6 graden en is daarmee inmiddels afgezakt naar de 28ste plaats. Volkel, Hupsel, Eindhoven, Arcen, Maastricht, bijna alle plaatsen waar officiële meetstations staan, gingen sinds juli 2019 één over meerdere keren ‘over Warnsveld heen’, om maar aan te geven dat Nederland écht opwarmt. Op 19 juli van dit jaar waren er weer vier meetstations (Maastricht, Westdorpe, Woensdrecht, Wilhelminadorp) warmer dan het oude record van Warnsveld.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de 27 nóg hogere temperaturen, op vier dagen werden gemeten. Op die hete dagen steeg het kwik dus op meerdere plekken tegelijk hoger dan 38,6. Vier dagen die 75 jaar lang ondenkbaar leken te zijn.

