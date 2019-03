‘De grootste uitdaging is te zorgen dat ouders hun mobiel wegleggen’

Snowboard­ster Bibian Mentel geopereerd aan pijnlijke tumor in onderrug

6 maart Meervoudig snowboardkampioene Bibian Mentel (46), bij wie in 2001 wegens botkanker een onderbeen werd geamputeerd, is vandaag geopereerd aan een tumor in het onderste deel van haar wervelkolom. Volgens haar echtgenoot Edwin Spee bleek recent dat een wervel onder in Bibians rug zó ernstig was verzwakt dat hij kon breken.