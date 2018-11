De grootste metamorfose van de Efteling die niemand ziet. Tot nu

Recordaan­tal dagen met mooi weer, maar winterweer komt eraan

11:30 Niet eerder was het zo vaak mooi weer als in dit jaar. Met 89 mooiweerdagen in De Bilt hebben we een nieuw record te pakken. In Zuid-Limburg was het zelfs op meer dan 100 dagen mooi weer. ,,Dat is voor een locatie in het binnenland zeer bijzonder!” stelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. Toch is het nu snel over met de pret: vanaf vrijdag moeten we ons schrap zetten voor echt winterweer.