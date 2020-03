De gevolgen van de coronacrisis en Angela de Jong over de tv-week in De Ochtend Show to go

Met Angela nemen we de afgelopen tv-week weer door en blikken we vooruit op wat het weekend brengt.



Nu het coronavirus overal in Europa om zich heen grijpt, regent het telefoontjes van vakantiegangers bij reisorganisaties, verzekeraars en financieel vergelijkers. Vergelijkingssite Independer ontving maar liefst 250 procent meer telefoontjes dan normaal van consumenten die zich zorgen maken over bijvoorbeeld het boeken van een vakantie. Bas Knopperts komt daar in de studio meer over vertellen.



Morgen debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over de coronacrisis. Want er staan in de Maasstad een hoop mooie evenementen op de agenda, maar kunnen deze wel doorgaan? Geert Koster, het raadslid van Leefbaar Rotterdam dat dit debat aanvroeg, is bij ons. Ook bellen we met SP-Kamerlid Maarten Hijink, die nogal wat heeft aan te merken op het huidige coronabeleid dat minister Bruins van Volksgezondheid hanteert.



Het kabinet deed maandag de oproep aan Brabanders om thuis te werken en een week lang sociale contacten zoveel mogelijk te mijden. We staan live bij Guus Moonen, eigenaar van sportschool Il Cuore in Moergestel - wat voelt hij van de gevolgen van deze maatregelen? Ook aan de lijn hebben we arts en microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Eerder deze week werd duidelijk dat 28 medewerkers van het ziekenhuis zijn besmet met het virus. Wat zijn de laatste updates vanuit het ziekenhuis? Het coronavirus is officieel een pandemie. We praten erover met verslaggever Marcia Nieuwenhuis.