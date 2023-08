De gelukkigste inwoners van Nederland wonen in Dalfsen: ‘Hier kun je je fiets van het slot laten’

Program­meur Guido (41) van Metropool overlijdt tijdens vakantie op Corsica: medewer­kers poppodium in shock

Op het Franse eiland Corsica is maandag Guido de Jongh (41) uit Hengelo overleden. De programmeur van poppodium Metropool overleed plotseling tijdens een wandeling in het natuurgebied Arche de Corte. „Iedereen hier is er kapot van.”