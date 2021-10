De files zijn weer terug: ‘Lijkt alsof we niets hebben geleerd’

Nu Nederlanders weer vaker naar hun werk gaan, zijn ook de files weer terug. Afgelopen week was de filedruk volgens de Mobiliteitsalliantie zelfs boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Het samenwerkingsverband stelt dat kansen om reizigersstromen te spreiden niet worden benut.

Vrijdagmiddag rond half vijf stond er 650 kilometer file en daarmee was het de drukste spits van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB. De drukte is voor een deel het gevolg van de afsluiting van de A12, een belangrijke verkeersader.

Maar toch, reizigers vallen weer terug in oude patronen, constateert de Mobiliteitsalliantie, en daarmee verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op onze mobiliteit. ,,Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck in een persbericht over de toenemende drukte.

,,Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen”, aldus de voorzitter van het samenwerkingsverband waar onder meer de NS, Transport & Logistiek Nederland, de Bovag en de ANWB deel van uitmaken.

De Mobiliteitsalliantie hekelt het gebrek aan concrete afspraken over mobiliteit, ondanks eerdere signalen van toekomstige problemen met verkeer. Behalve meer flexibiliteit in reizen pleitte het verbond ook al voor investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur. Die zijn ‘onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken’, aldus het verbond.

Van Eijck wijst ook op de Prinsjesdagstukken, waarin volgens hem wel gesproken wordt over investeren in woningbouw, maar ‘onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken’.

Quote Het omslagpunt was afgelopen maandag; de eerste werkdag na het versoepe­len van de coronamaat­re­ge­len Arnaud Broekhuis, ANWB Verkeersinformatie

Planbureau: juist minder files

Het Planbureau voor de Leefomgeving schetste onlangs een totaal ander beeld. Volgens het PBL zullen er ook op lange termijn minder files zijn omdat meer mensen blijven thuiswerken. Het PBL adviseerde de overheid om nog eens goed te kijken naar geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door veranderend reisgedrag.

Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de Mobiliteitsalliantie in reactie daarop al op de groei van zowel de economie als de bevolking, waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en meer verkeer zal ontstaan. Die zou het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen.

Zelfkastijding

Ook de ANWB constateerde deze week dat de files weer volop terug zijn op de Nederlandse snelwegen. ,,Het omslagpunt was afgelopen maandag; de eerste werkdag na het versoepelen van de coronamaatregelen", stelde Arnaud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie in het Brabants Dagblad. Tot dat moment was het aantal files in heel het land zo’n beetje gehalveerd, stelt Broekhuis. ,,Zelfs vorige week was het nog veel minder. Het verschil met de afgelopen dagen is enorm. Ik kan wel zeggen dat de file explosief terug is. Het verbaast me heel erg dat we weer zo snel met drukke spitsen te maken hebben.”

In hetzelfde artikel vroeg verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zich af of we niet stiekem genieten van filerijden. ,,Als een vorm van zelfkastijding. Anders kan ik niet verklaren waarom we nu al weer in het oude patroon terugvallen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de weg op moeten in de spits, maar dat is een kleine groep. Een heel groot deel van de automobilisten kiest er zelf voor, met die filerijders hoef je geen medelijden meer te hebben. Eigen schuld, dikke bult. Tenzij je een baas hebt die eist dat je op een vaste tijd naar kantoor komt.”

