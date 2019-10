De duistere kanten van mensensmokkel: mysterieuze verdwijningen Vietnamese jongeren

Stadionbe­zoe­ker heeft meeste last na invoering van de VAR: ‘We zijn anders gaan juichen’

7:00 Het voetbal in de eredivisie is dan misschien wel eerlijker geworden door de komst van de videoscheidsrechter, die VAR heeft het er niet per se leuker op gemaakt, oordeelt de Nederlandse voetbalfan. De fans willen in ieder geval meer uitleg als de videoscheids aan het werk is.