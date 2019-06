De druppelbril van Evert (86) en Appie (84) is een regelrechte hit

Evert van Voorst heeft natte washandjes klaarliggen ter verkoeling. Want op deze tropendagen is er geen tijd om gestrekt in een tuinstoel te liggen. Er moet gewerkt worden. Sinds Evert en kompaan Appie Zwaan afgelopen zaterdag in het AD stonden met hun ‘druppelbril’, hebben ze er minstens duizend bestellingen bijgekregen.

De twee brachten afgelopen jaar een brilletje op de markt, waarmee je oogdruppels kunt toedienen zonder morsen of gehannes. Het brein achter de handel is de 84-jarige Appie die na een staaroperatie meerdere keren per dag zijn ogen moest druppelen. Toen hij vergat zijn leesbrilletje af te zetten tijdens het druppelen, kwam hij op een briljant idee. Hij boorde een gaatje in het glas en klemde daar het flesje in. De onderneming Druppelzorg was geboren.

Volledig scherm Appie en Evert (rechts) laten zien hoe hun ‘druppelbril’ werkt. © Marlies Wessels

Onverwoestbaar

Inmiddels kunnen klaverjasvrienden Evert en Appie de toestroom amper aan. ,,Goeidedag zeg, het is een lawine’’, verzucht Evert, nog altijd in goed humeur. Hij is maandag al naar de boekhandel gegaan voor extra rolletjes postzegels om samen met vriend Appie de enveloppen handmatig te adresseren. ,,Normaal drinken we koffie, maar nu moet er elke dag gewerkt worden. De bestellingen kunnen een paar dagen op zich laten wachten, maar we houden het hoofd koel hoor.’’

De twee Willy Wortels laten hun brilletjes – met veiligheidsglas – maken in China. ,,Onverwoestbaar. Hoewel, er was één klant die het voor elkaar kreeg om het oortje eraf te slopen,’’ vertelt Evert hoofdschuddend. ,,En één mevrouw belde laatst dat ze toch echt een damesbril had besteld.” Hij schatert het uit. ,,Maar mevrouw, u hoeft er niet mee de straat op, zei ik. U kunt er niet mee lezen.’’

Volledig scherm Dit is ‘m: de druppelbril. © Marlies Wessels

Niet gek

In Nederland krijgt de bril de finishing touch. Het duo doet zaken met ‘een mannetje’ dat zes gaatjes in de glazen boort, zodat elk oogdruppelflesje of -pompje in de bril geklemd kan worden. De belangstelling uit het buitenland was al groot, maar na de berichtgeving in de Nederlandse media ‘zijn er veel vliegen die ons als stroop zien’. ,,De ene handelaar zit op Ibiza, de ander wil heel Spanje veroveren met ons brilletje.’’ Maar Evert en Appie zijn gekke Henkie niet. ,,We moeten eerst eens googelen of die personen wel betrouwbaar zijn.’’ De brilletjes kosten nu 8,50 euro.