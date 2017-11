De dood is altijd dichtbij voor Luna, maar háár tijd is het nog niet

InterviewLuna Zegers verloor als jonge vrouw in zes jaar tijd haar vader, zus en moeder. Ze schreef er het boek Solo over. Afgelopen zomer kwam de dood weer veel te dichtbij, bij de aanslag in Barcelona.

Ze was hier al zo vaak, op de Ramblas in Barcelona. Maar dit schrille geluid dat steeds dichterbij komt, deze naargeestige combinatie van gepiep en geschraap hoorde Luna Zegers niet eerder. Niet in Barcelona of waar dan ook.

Luna kijkt op en vanaf dat moment verloopt alles in slow motion. De witte bestelbus die komt aanrijden over het middenstuk van de beroemdste promenade van haar stad. De hele en halve lichamen voor de wielen, als vuilnis voor een veegwagentje. De wielen die blokkeren door de lichamen. Het busje dat tot stilstand komt, een paar meter voor het mozaïek van kunstenaar Joan Miró. Het kunstwerk waar ze een paar tellen geleden nog hartstochtelijk over vertelde tegen het bevriende Canadese gezin dat ze vandaag rondleidt langs de hotspots van Barcelona.

Quote Ik draag al zo lang dood en leven met me mee. Ik kan het aan.

De kinderhand die ze vastgrijpt, meesleurt, de paniek uit. Net als even later de rest van haar gezelschap. Linksaf, de Carrer de l'Hospital in. Het viersterrenhotel waar ze in een kamer mogen bijkomen van de verschrikkingen die ze net hebben gezien. Het hyperventileren van haar Canadese vrienden. Maar bovenal dit: de ijzige rust over, rond en in haar.

,,Zie je die bank?'' vraagt Zegers (43) drie maanden later in Den Haag, aan de keukentafel in het huis van haar vriend. Ja natuurlijk, hij staat een paar meter verderop in de woonkamer. ,,Tot zo dichtbij kwam die bestelbus in Barcelona. Later begreep ik dat door de schokken van de lichamen de airbags zijn uitgeklapt en dat een voertuig dan automatisch stopt. Dat was onze redding. Want die terrorist achter het stuur was niet gestopt, dat is zeker.''

Veel mensen vroegen Zegers verbijsterd waarom dit 'haar nu weer moest overkomen'. ,,Nu denk ik: natuurlijk moest ík het meemaken. Ik draag al zo lang dood en leven met me mee. Ik kan het aan.''

Brabant

Zegers groeide op in het Brabantse Overloon. Zorgeloosheid. Bossen. Carnaval. Eindeloze liefde in het gezin. Voor elkaar en voor de muziek. Altijd de muziek.

Quote Ik hoop dat het lotgenoten helpt. Want wat had ik graag over zulke heftige ervaringen gelezen, toen ze mij overkwamen. Ze was tien, toen haar vader Theo een zeldzame hersenaandoening kreeg - vergelijkbaar met vroege dementie - en negentien toen hij stierf. Vlak na zijn uitvaart werd hetzelfde syndroom bij zus Marieke vastgesteld. Zij leefde nog twee jaar. Vier jaar later overleed ook moeder Mieke, aan baarmoederkanker. In een van de laatste gesprekken die Zegers met haar moeder voerde, kreeg ze haar zegen om van haar studie politicologie te switchen naar het conservatorium. Ze studeerde cum laude af als jazzzangeres, maar had een studiepauze nodig om alle psychische klappen van de jaren daarvoor enigszins te verwerken.



Ze ging op reis, naar India. Ontmoette Spaanse flamencomuzikanten. ,,In die muziek was de oerschreeuw gegoten die ik zocht, maar niet vond in shoop shooby doobajazz'', vertelde ze ruim twee jaar geleden aan deze krant, toen ze als eerste buitenlandse student als flamencozangeres afstudeerde aan het prestigieuze conservatorium van Barcelona.



Die avond zaten er acht fantastische vrienden voor haar in de zaal. Geen naaste familie. Die heeft ze niet meer.



,,Op dat verhaal bij jullie kwamen zo veel reacties van lotgenoten, mensen die ook op jonge leeftijd hun gezinsleden kwijtraakten'', vertelt Zegers nu. ,,Toen wist ik zeker dat ik mijn verhaal moest opschrijven. Daar dacht ik al langer over na, ik heb in mijn huisje in Amsterdam een kast vol dagboeken en spullen van mijn ouders en zus staan. Ik kwam er maar niet aan toe om daar iets mee te doen, iets weerhield me. Dat hun verhalen en die van mij nu op papier staan, geeft rust. Zolang over hen gelezen wordt, bestaan ze, zoiets. En ik hoop dat het lotgenoten helpt. Want wat had ik graag over zulke heftige ervaringen gelezen, toen ze mij overkwamen.''

Twaalf

Haar boek Solo bestaat uit twaalf hoofdstukken. ,,Omdat twaalfkwartsmaten karakteristiek zijn voor de flamenco. En dat ritme is zo belangrijk geworden in mijn bestaan.''

Zegers moest diep gaan om haar ervaringen op te schrijven. Oneindig diep. ,,Ik luisterde de bandjes van alle uitvaarten terug. Ook zoiets waar ik jaren tegenaan hikte, maar wat ik tegelijk zo graag eens wilde doen. En er viel me zo veel op. Hoe Brabants ik toen nog klonk bijvoorbeeld. Met een zachte g en de r helemaal achterin mijn mond. Maar ook hoe verschillend mijn toespraken waren. Ik kon me niets meer herinneren van wat ik bij de begrafenis van mijn moeder en mijn zus heb gezegd. Vergeten heeft een functie, hè. Blijkbaar doet ons systeem heel veel om trauma's behapbaar te maken. Nu ik het terughoorde, merkte ik dat er bij de uitvaart van mijn zus een groot verschil zat tussen wat ik zei en hoe ik me werkelijk voelde. Ik was 21, mijn woorden waren zo gezocht. En toch, ik ken mezelf, was het oprecht wat ik probeerde te vertellen.

,,Toen mijn moeder was overleden, had ik niets opgeschreven en vertelde ik uit de losse pols. Ook over het laatste echte contact dat ik met mijn moeder had, een paar dagen vóór haar dood. Ze lag toen al onder de morfine in een Utrechts ziekenhuisbed en opeens keek ze me met een heldere, liefdevolle blik aan en een prachtige glimlach. Ik wist: ze had geen pijn meer, het was goed zo.''

Quote Blijkbaar is het mijn tijd nog niet. Nog steeds niet, goddank.

Schuldgevoel

Vooral omdat de ziekte van haar vader en haar zus erfelijk is, was Zegers na hun overlijden angstig en onzeker. ,,Ik zat muurvast. Elke keer dat ik iets vergat, werd ik bang dat ik het ook zou krijgen. Ik heb me laten testen en toen bleek dat ik niet erfelijk belast ben. Ik voelde natuurlijk eerst opluchting. Maar daarna ook het schuldgevoel: dat ík nog wel leef en zij niet. Het duurde een hele tijd voordat ik kon accepteren dat het blijkbaar mijn tijd nog niet is.

,,Ik geloof niet zozeer in een hogere macht die het leven stuurt, maar ik weet ook dat ik niet alles in de hand heb. In mij moest het vertrouwen groeien dat de dingen lopen zoals ze lopen. Dat heb ik heel lang niet gehad: ik wist zeker dat een geliefde, een nicht of een vriendin ook een dodelijke ziekte zou krijgen. Dat heb ik nu kunnen omzetten in bewust genieten van wat wél goed gaat, welke mogelijkheden ik wél heb, de steun van familieleden en vrienden die ik voel. Ik tel mijn zegeningen op de weg.''



En dat, om het verhaal rond te maken, is alleen maar versterkt door de horrorfilm waar ze afgelopen zomer in figureerde, met de Ramblas als decor. ,,Blijkbaar is het mijn tijd nog niet. Nog steeds niet, goddank.''

Natuurlijk draagt Zegers haar boek op aan Theo, Mieke en Marieke. Daaronder de zin: 'Ik zing dit lied voor jullie.'