De derde regionale hittegolf is een feit in Eindhoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) heeft vanaf zaterdag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vooral groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, worden door het RIVM gewaarschuwd. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Het Nationaal Hitteplan geldt in principe tot en met woensdag.

Superhittegolf

De eerste hittegolf vond plaats van 22 juni tot en met 1 juli. In het Limburgse Arcen duurde de hittegolf in totaal tien dagen. Eind juli hadden we ook in het midden van het land een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten zelfs sprake van een superhittegolf. In Twente en in Hoogeveen duurde de superhittegolf nog een dag langer.