De clubheld van 2016: Altijd maar dingen doen

Geert-Jan van DijkenTien jaar lang, vanaf zijn 24ste, zat 'Geert' - alleen zijn moeder zegt Geert-Jan - in het bestuur van ULTC Iduna. Hij nam plaats in commissies, gaf conditietrainingen en organiseerde evenementen, toernooien en clinics. ,,Ik blijf altijd maar dingen doen en doen, dat is mijn aard. Verzinnen, opzetten, uitvoeren.''

Ook in zijn eigen leven is het verzinnen, opzetten, uitvoeren: Van Dijken runt vier ondernemingen. Door heel Europa brengt hij snelheidsmeters aan de man, borden die automobilisten waarschuwen bij het binnenrijden van een bebouwde kom: 58, u rijdt te hard! Ook levert zijn bedrijf scoreborden met snelheidsmetingen aan sportbonden. Verder is hij manager van het tennistoernooi Melkhuisje Masters in Hilversum, coördineert hij namens een groot kantoorpand verhuur aan kleine creatieve bedrijven en zet hij voor Jeugdzorg sporttrajecten op. ,,Best wel veel ja.''

Lees ook Zo werkt de verkiezing Lees meer

Toen hij in 2016 stopte met bestuurswerk, nomineerden anderen hem voor diverse prijzen, waaronder die van deze krant. ,,Zo blij waren ze kennelijk dat ik opstapte'', zegt hij lachend. ,,Die nominaties voelden wat ongemakkelijk. Als vrijwilligers het nou ergens niet voor doen... Maar voor ik het wist was ik winnaar van de regio Utrecht. En toen ging ik ook voor die 10.000 euro.''

Upgrade

Een haastige prater is hij, beetje zoals Paul de Leeuw. Struikelend over woorden, snel denkend. Een snelheidsmeter zou er dol van draaien. Inmiddels hij binnen de tennisvereniging druk met een groot project, aangejaagd door de 10.000 euro die hij als Clubheld 2016 binnenhaalde.

Het verenigingsleven binnen het tennis heeft het moeilijk: de laatste zes jaar zijn er tienduizenden leden afgevloeid. Als vereniging wil je vooral jeugd aantrekken en dan is het van belang 'mee te gaan met de tijd'. Daarom zijn Van Dijken en de zijnen uit op de aanleg van een padelbaan. Kosten: 45.000 euro. Padel is een nieuwe vorm van tennis, heel dynamisch: twee tegen twee in een glazen kooi van 20 bij 10 meter. ,,Zou een enorme upgrade zijn voor de club'', zegt hij. ,,Met acht bevlogenen zetten we activiteiten op om geld te genereren. Die 10.000 was het startschot, we zitten op 35.''

Hoe haal je die duizenden binnen? Bijvoorbeeld met een clinic-dag voor de hele vereniging, een evenement waaraan sponsors, trainers en topspelers meewerken, compleet met eten en drinken en gezelligheid. Alle aanwezigen betalen een toegangsprijs. ,,Je kon prijzen winnen, oefeningen en spellen doen, spelen tegen toppers, er was een veiling. Van alles hadden we verzonnen. Jong, oud en van elk niveau liep door elkaar, baan af baan op, top was het. Opbrengst: 6.000 euro. Zo'n padelbaan wordt dan iets van de hele vereniging. Het leeft, we zijn er bijna.''

Status en geld

Zo stimuleren de vrijwilligers bij Iduna de sociale cohesie en tegelijk halen ze geld binnen voor broodnodige vernieuwingen. Opzetten, uitvoeren: vier ondernemingen, Iduna en ook nog vrijwilligerswerk buiten de club, een zaalvoetbalclubje, hoe houdt Geert van Dijken het vol, vraag je je af. ,,Als ondernemer ben ik heel flexibel in het indelen van tijd. Vergaderen is totaal anders dan tien jaar geleden; het gaat vaak via Whatsapp. Ik doe veel, dat is waar, maar het kan allemaal enorm snel. Vanaf elke plek. Alle activiteiten lopen door elkaar en ik vind ze allemaal even leuk. Mijn gedachte is: niets doen voor status of geld, altijd alleen doen wat je leuk vindt.''

Opzetten, uitvoeren - het komt telkens terug in zijn woordenstroom. ,,Anderen meekrijgen, zien dat dingen tot stand komen en zien dat mensen er blij van worden. Dat maakt mij gelukkig. Een vereniging dient toch om mensen bij elkaar te betrekken? Ze noemen mij een verbinder. Dat zal ik dan wel zijn.''

Ken jij ook een clubvrijwilliger die de titel Clubheld van 2017 verdient? Geef hem of haar dan nu op via clubheld2017.nl of stem op je favoriet! Wie weet wint jullie club de hoofdprijs van 10.000 euro of win zelf een lotenpakket t.w.v 50 euro.