De Club van het Jaar wordt bekendgemaakt! Volg hier de liveshow

megaproces Zeven jaar na ramp met MH17 komen nu eindelijk alle bewijzen op tafel

7 juni Het MH17-proces is al ruim een jaar bezig, maar begint vandaag eigenlijk pas echt. Dan start de inhoudelijke behandeling van de zaak: de moord op de 298 inzittenden van Malaysian Airlines-vlucht MH17 op 17 juli 2014. Drie dagen lang zal de rechtbank praten over de belangrijkste bewijsstukken in het megadossier.