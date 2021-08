De Bijbelse inslag van de ChristenUnie is voor Kaag kennelijk een groter bezwaar dan de incompetentie van de VVD

VIDEO D66-lei­der Kaag wil niet doorrege­ren met Christen­Unie: ‘Het roer moet om’

10:35 D66-leider Sigrid Kaag voelt er nog altijd niet voor om opnieuw met de ChristenUnie in een kabinet te stappen. Daarmee lijkt de formatie - na vier weken vakantie - geen steek verder. ,,We hebben er goed over nagedacht.’’