‘De beul van Bram Moszkowicz’ gunt hem best een nieuwe kans

Inval bij moeder van jihadiste Xaviera S. in Apeldoorn

17:21 Rond de terugkomst van jihadiste Xaviera S. heeft de politie een inval gedaan bij haar moeder in Apeldoorn, dat bevestigt een naast familielid van Xaviera. De mobiel en computer van Xaviera S. haar moeder is daarbij in beslag genomen voor onderzoek, vertelt de bron, wiens naam bekend is bij de redactie.