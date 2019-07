De beerput ‘Epstein’ zit zo vol, dat de stront over de rand klotst

Jeffrey Epstein is een machtige Amerikaan. Multimiljardair; heeft zijn geld verdiend als vermogensbeheerder. Zo’n man met een privéjet en heel veel hooggeplaatste vrienden. Afgelopen week werd hij aangehouden, op verdenking van vrouwenhandel, en het organiseren van vrouwenhandel. Begin deze eeuw lokte hij minderjarige meiden naar zijn huizen in Florida en New York. Hij zei dat het voor een massage was, maar dat mondde vaak uit in aanranding of verkrachting. Zeker honderd meisjes heeft hij op deze manier meegelokt. Ze kregen na afloop geld van hem, en kregen nog meer geld als ze hem aan nieuwe meisjes hielpen. In 2007 werd hij hier al eens voor opgepakt, maar met dank aan zijn hooggeplaatste vrienden kwam hij er toen vanaf met veroordeling voor het aanzetten tot prostitutie. De anderhalf jaar cel die daarbij hoorde mocht hij grotendeels uitzitten in zijn eigen kantoor.