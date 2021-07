De allerlaatste Viva; na bijna vijftig jaar verdwijnt het vrouwenweekblad

interview Naaktru­briek Anybody verdwijnt voorgoed: ‘Nu relevanter dan ooit’

17 juni Met het verdwijnen van Viva valt ook het doek voor de bekendste tijdschriftrubriek van Nederland. De blote lijven in Anybody zijn het eerste waar menig lezer naartoe bladert, maar de rubriek draait om meer dan plaatjes kijken. ,,Nu fillers en filters je om de oren vliegen, heeft Anybody meer bestaansrecht dan ooit.’’