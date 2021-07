DDoS-aanvallen op GGD-sites voor test- en prikafspraken, problemen met inloggen

video 400 miljoen euro schade in Valkenburg, opruimen kan wel vier maanden duren

14:24 De schade van de overstromingen in de gemeente Valkenburg wordt door een expert geschat op 400 miljoen euro. Dat zei Daan Prevoo, de burgemeester van de Limburgse gemeente, vandaag tijdens een persconferentie in Schin op Geul. 2300 huizen zijn beschadigd waarvan 700 zo ernstig dat gezinnen er voorlopig niet kunnen wonen. Er zijn 270 horecabedrijven getroffen en 180 winkels, is de eerste schatting.