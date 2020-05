David heeft parkinson: ‘Soms belt hij me gillend op: Pauline, help me!’

,,Zachte staalblauwe ogen, heel lang, slank, gespierd, gebruind en goed gekleed. Wát een man, dacht ik toen we elkaar voor de tweede keer ontmoetten. David had onze eerste afspraak afgezegd, terwijl het na de nodige weken mailen juist serieus leek te worden tussen ons. ’s Avonds aan de telefoon legde hij uit dat hij onlangs de diagnose parkinson had gekregen, en dat wilde hij me niet aandoen. Ik kocht meteen een boek over de ziekte. Wat daarin stond, loog er niet om. Aftakeling was onvermijdelijk. Maar er stond ook dat je nog tien tot vijftien goede jaren kon hebben. Daarom spraken we opnieuw af.