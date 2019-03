Datalek bij Twents Carmel College verrast school

Het datalek is ontdekt door leerlingen, die het rooster tegen kwamen toen ze via Google hun naam in combinatie met Carmel intypten. De school, met vestigingen in Oldenzaal, Denekamp en Losser, was er zaterdag niet van op de hoogte dat de gegevens openbaar waren. „We zijn blij dat we er op geattendeerd worden en nemen onmiddellijk maatregelen”, aldus een woordvoerster.