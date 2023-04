Dat zien ze bij de dierenambulance ook niet elke dag: wandelaar vist vosje uit het water

In de couveuse

Nadat de vrouw de dierenambulance had gebeld heeft ze het vosje uit het water gehaald. Het diertje was behoorlijk onderkoeld en had dringend behoefte aan warmte en een droge vacht. Die dienstdoende medewerker van de dierenambulance heeft het vosje overgenomen, in handdoeken gewikkeld en meegenomen naar de opvang.

,,Voor ons is het ook niet alledaags dat we een vosje binnenkrijgen. In die zin was het dus best bijzonder. Bij dieren die in het water hebben gelegen en onderkoeld zijn geraakt het meteen van belang om deze weer warm te krijgen. Daarom hebben we het diertje gelijk bij ons in de couveuse gelegd. Later is het vosje overgebracht naar Dierenopvang Flappus waar het zal verblijven tot het is aangesterkt.”