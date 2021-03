Dat de Boekenweek niet doorgaat voelt wrang in deze gepolariseerde tijden

Er zijn écht lichtpunt­jes, maar zijn het er genoeg?

3 maart Opnieuw toont het RIVM zich somber over het verloop van de coronaepidemie. Het vooruitzicht is 'nog niet goed’, stelt de rijksdienst. Toch zijn er ontegenzeggelijk ontwikkelingen waaruit vertrouwen geput mag worden. De grote vraag is of het kabinet al zóveel lichtpuntjes ziet, dat het verdere versoepelingen durft door te voeren.